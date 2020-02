Karina Jelinek acusó a Silvina Luna de querer quitarle el novio

Y sí, las mesas del nuevo programa de Telefé “Divina Comida” siguen dando que hablar cuando sus protagonistas semanales se cruzan y sacan trapitos al sol.

Anoche, en la mesa formada por Mariano Peluffo, Gabriel Schultz, Carina Jelinek, Silvina Luna y Fernando Carlos como anfitrión todo comenzó con un juego divertido para compartir la sobremesa y no terminó como esperaban.

Los invitados debían escribir en una pequeña pizarra personal el nombre de quien creía que respondía a la consigna. Así el anfitrión preguntó: "¿Quién tiene más chance de fijarse en la pareja de un amigo/a de esta mesa?" y todo el problema comenzó.

A la hora de dar vueltas y mostrar lo que cada uno escribió Silvina nombró a uno de los varones, Jelinek apuntó contra Luna y no tuvo piedad:

Silvina: -Uy, sí. Me acuerdo de una anécdota con Kari.

Karina: -Qué bueno que te acordaste porque estoy ansiosa por escucharlo.

S: -Fue hace mil quinientos años, pero fue incómodo. Karina estaba saliendo con un señor, que era amigo de mi mejor amigo. Entonces mi amigo nos invitó a todo el grupo a la casa de la pareja de ese momento de Kari. Estábamos todos charlando y su pareja conocía a quien era mi novio por aquel entonces. Ahí, él (por la pareja de Jelinek) me cruzó dos palabras y Karina vio toda la situación, que estábamos hablando.

K: -Vi que vos le seguías hablando. Siguiente pregunta, siguiente pregunta...

S: -No sé, para mí fueron dos o tres palabras, pero bueno. Y nos echaste a todos, o sea que la fiesta terminó al segundo. Nos tuvimos que ir todos de la fiesta.

K: -Yo no eché a nadie porque no era mi casa. Me fui yo.

S: -No, te juro que nos fuimos todos.

K: No, me fui yo.