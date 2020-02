Ulises Jaitt confirmó que Natacha filmó a unos políticos con su iPad

A punto de cumplirse un año del fallecimiento de Natacha Jaitt en circunstancias extrañas, la familia y sus representantes legales vienen pidiendo la apertura de la Tablet de Jaitt porque el contenido, suponen, puede ayudar a esclarecer el caso.

En diálogo con “Por si las moscas” (La Once Diez/Radio de la Ciudad), el conductor de “El Show del Espectáculo” Ulises Jaitt se refirió a la demora en el caso por la muerte de su hermana y dijo: “Cómo puede ser que tardaron un año en abrir la tablet de Natacha, cuando los celulares de los rugbiers los abrieron enseguida. Y todo tiene el mismo sistema operativo, Apple”, subrayó, haciendo referencia al asesinato de Fernando Báez Sosa.

Y agregó: "¿Por qué no se abrió la tablet en su debido momento? Creo que se ve una mafia explícita, dijeron que hacían falta 25 mil dólares, que había que mandarla a Brasil para abrirla ¿A quién están protegiendo? ¿Por qué no se abrió cuando se tenía que abrir? ¿O ya saben qué hay y tienen miedo de lo que pueda pasar? ¿O quieren manipular lo que está ahí?".

Con respecto a qué contenidos podrían encontrar una vez abierta la computadora de Natacha, Ulises dijo: "Filmó a unos políticos el día que fue a comer con Lissa Vera. Ella misma me dijo 'filmé a unos políticos y no sabés las cosas que dijeron'. Los filmó con la tablet”, reveló.

Y el conductor finalizó diciendo: “Ellas fueron un 14 de febrero y nueve días después la encontramos muerta. Ella se la veía venir, recibió amenazas de muerte, se metió en temas muy delicados. Si no hay nada en la tablet me río porque no puede ser”, concluyó.