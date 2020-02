¿Martín Baclini con Luciana Salazar al Bailando?

Martín Baclini llegó a los medios de la mano de su ex novia Cinthia Fernández y, a partir de ahí, comenzó una carrera mediática ascendente que aún continua por estos días.

Con su participación en el Bailando junto a Fernández y su amistad con Luciana Salazar, el empresario rosarino se mezcló en la actualidad farandulera a un nivel nunca esperado.

Hoy, separado de Cinthia Fernández pero con una muy buena amistad, Baclini analiza su 2020 a nivel profesional y estudia las nuevas propuestas televisivas.

Una de las opciones que tienta al amigo de Salazar, es formar parte de la nueva edición de “Showmatch” (El Trece) que comienza en abril y, si bien ya son varios los confirmados por Marcelo Tinelli, a Baclini aún no le confirman su compañera de baile.

Invitado al programa “Hay que ver” (Canal 9), Barbie Simons tomó la palabra y le preguntó: “¿Bailarías con Luciana Salazar?” a quien también durante 2019, se la había señalado como la tercera en discordia dentro de la pareja de Baclini con la ex de Matías Defederico. Sin dudarlo respondió: "No. Yo creo que no por respeto a Cinthia. No bailaría con Luciana".