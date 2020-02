Martín Bossi definió a su pareja ideal

El multifacético actor Martín Bossi siempre se destaca en lo que hace. Ahora como protagonista del musical Kinky Boots, brilla en la calle Corrientes junto a un gran elenco.

En diálogo con radio Mitre el actor se refirió a su vida privada y al perfil bajo con el que se suele manejar: “No fue difícil cuidar mi intimidad todos estos años. Si vos andás con vidrios polarizados corriendo como un loco te van a sacar fotos. El tema es manejarse normalmente”, reflexionó el artista.

Y agregó: "He tenido vínculos con chicas del medio pero no me atrae mucho, no es lo que más me gusta. A mí la fama no me cambió nada. No pertenezco al show business. No necesito eso para poder morfar”.

Consultado sobre si le gustaría ser padre alguna vez, Bossi respondió: "Yo respeto todo tipo de paternidades, me parece un gran gesto de amor sea cual sea… optaría por la paternidad más convencional, que sería con una mujer…El tema es que el vínculo con esa mujer me tendría que llevar a eso. Si mañana quiero tener un hijo, lo tendría solo, no tendría problema”, completó.

Martín Bossi actualmente se encuentra soltero, si bien a fin del año pasado se lo vinculó con la periodista Amalia Díaz Guiñazú.