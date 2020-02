Mirá cómo era Loly Antoniale a los 15 años

Alejada de Argentina y viviendo en Miami, la modelo cordobesa Loly Antoniale rehízo su vida y desde los Estados Unidos trabaja y modela para diferentes marcas internacionales.

Si bien tiene la agenda llena de compromisos, Loly se toma su tiempo para sacarse producidas fotos y, además para compartir con sus seguidores recuerdos de su vida.

Hace pocos días, la panelista de “LAM” (El Trece) Cinthia Fernández comentó que la ex de Rial está muy feliz ya que habría encontrado el amor. Según se sabe se trataría de un importante empresario, manager de Marc Anthony con quien lleva una lujosa vida. Fernández dijo: “Él se quiere casar y ella no. Está perdidamente enamorado”. Por lo pronto la modelo no habló al respecto.

Noticias Relacionadas Loly Antoniale y su regreso a los medios

Lo que sí hizo, fue compartir con sus fans, unas fotos de su cumpleaños de 15 en su Córdoba natal. Lookeada con un vestido largo y blanco, straplees y una tiara en la cabeza, Antoniale escribió: “Quinceañera” junto a la imagen.

Los comentarios que recibió resaltaron lo bien que lucía y luce en la actualidad: “Una muñeca eras y lo seguís siendo”, “La misma cara la misma silueta no pasan los años para vos”, “¡Pareces una estrella de Hollywood!”, entre otros.