Sorpresa en Mar del Plata: Sol Pérez se bajó de la obra “Veinte Millones”

Siempre polémica, Sol Pérez anunció el viernes que dejará a fin de febrero la obra “Veinte Millones” junto a Carmen Barbieri y gran elenco.

Si bien la temporada de verano culmina alrededor del 15 de marzo, la ex chica del tiempo colgó la toalla y se embarcará en nuevos proyectos laborales.

Todo comenzó con la pelea por ¿un vestido? Que tuvo con su compañera Mónica Farro. A partir de ahí nunca más se vivió en armonía dentro del elenco y cualquier problema terminaba en caos.

Sumado a eso, Sol Pérez también se encuentra distanciada de su novio Guido Mazzoni y, aunque hay muchas chances de que la pareja vuelva a estar junta, por estos días hay una distancia entre ellos.

Consultada por “Intrusos” (America) Sol Pérez dijo sobre su alejamiento de la obra: “Es un arreglo que nosotros tenemos siempre, de charlar cuando está terminando febrero, de sentarnos a charlar si seguimos o no seguimos, si se sigue o no se sigue, y vemos”, comentó.

Acerca de las razones de su alejamiento la rubia respondió: “No hay razones principales. Básicamente, yo vuelvo y tengo que ponerme a laburar, mis trabajos ya arrancaron todos, se mudó la radio, tengo que ir a negociar mis dos contratos televisivos, es algo que se charla entre un productor y un contratado... Me parece que todo tiene que ser así”.

Y agregó: “Es una temporada donde se está remando. Entonces, al tomar una decisión no es solamente ‘che, yo me quiero ir’. Tal vez si era yo me quiero ir me hubiese ido hace 15 días o me hubiese ido el mes pasado, cuando pasó todo esto. Sin embargo me quedé e intenté hacer lo mejor posible, que es ser profesional e ir a laburar todos los días. Siempre cumplí con lo que se me pidió a nivel producción. Después nos sentamos a charlar y vimos qué era lo mejor para los dos, qué era lo que me estaba pasando a mí... Me parece que el trabajo en equipo es eso. Y también cumplir con mis compañeros.”.

Por su parte, Carmen Barbieri se sorprendió de la decisión de la actriz que conoció por los medios: “Recién me entero. ¿No va a estar los 15 días de marzo? Te creo. Ahora voy a preguntar. Me hubiera gustado que Solcito estuviera hasta el final. Vamos a tener que ensayar con la reemplazante entonces…Imagino que se irá porque tiene otros compromisos. No sé qué contrato firmó. Lo que sé es que seguimos hasta el 15 de marzo, que volvemos en Semana Santa y que vamos a hacer gira”, concluyó la capocómica.