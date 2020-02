El por qué del colapso de Cinthia Fernández

Dijo basta. El martes pasado, Cinthia Fernández se retiró de la grabación de Pasapalabra en medio de un ataque de llanto y angustia. Había llegado media hora más tarde de lo previsto y, cuando estaba en maquillaje, comenzó a sentirse mal. Algunos creen que recibió algún mensaje. Otros, que sufrió un ataque de pánico. Qué le pasó exactamente es pura especulación. Pero lo concreto es que no pudo controlar la situación y, pese a los intentos de la producción del ciclo por retenerla, salió corriendo del lugar.

Allegados a la bailarina aseguran que no la está pasando nada bien. Ella habla de “problemas familiares”, pero nadie sabe exactamente a qué se refiere. Es por eso que, tras este episodio, muchos comenzaron a apuntar contra el padre de sus hijas, Matías Defederico, asegurando que mantienen un conflicto por el pago de la cuota alimentaria y la obra social de sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

Sin embargo, fue el mismo Defederico el que salió al cruce de esta versión. “Yo no tengo ningún problema con ella. Ella debe tener otros problemas a resolver y siempre la ligo yo”, aseguró el futbolista en diálogo con Teleshow. Y agregó: “La obra social de mis hijas y de ella, que aún pago, está al día”.

Cinthia y Matías fueron pareja durante varios años, en los que por los traslados del jugador a países como Turquía o India, pasaron mucho tiempo separados. Y cuando finalmente ambos pudieron convivir en la Argentina, la relación no funcionó. Así fue

Al tiempo, sin embargo, apareció en la vida de Cinthia el hasta entonces ingoto empresario Martín Baclini. Ella se aferró a él. Y durante el primer año de relación la historia parecía funcionar muy bien. Sin embargo, a principios del 2019, a Marcelo Tinelli se le ocurrió convocar a la pareja para el Súper Bailando 2019. Y todo desembocó en la separación.

De a poco Baclini se adueñó del protagonismo de las previas del certamen, dejando a Cinthia relegada a un segundo plano. Y la bailarina terminó haciendo en vivo tremendas escenas de celos por su amistad con Luly Salazar, con quien el empresario solía juntarse a cenar a solas. Finalmente, antes de que ShowMatch llegara a su fin, ambos confirmaron que la relación se había terminado.

Pero al parecer, Cinthia nunca aceptó el hecho de que todo hubiera llegado a su fin. Y siguió proclamando su amor por Martín, con la ilusión de que él se decidiera a volver a sus brazos. Pero no fue así. Según le confesó Baclini a Teleshow, él ya no está al tanto de la vida de su ex. “Considero que lo mejor es estar en silencio, sólo quiero sumar en su vida”, dijo.

De esta manera, el empresario buscó dejar en evidencia que no fue por una discusión con él que la bailarina terminó en un ataque de llanto en el programa de Iván de Pineda. “No tuve la posibilidad de dialogar con ella”, sostuvo. Y aclaró que, pese a haberse separado de Cinthia hace ya seis meses, se sigue haciendo cargo del pago del colegio de sus hijas, aunque no le corresponda: “Es una alegría muy grande ser parte de la educación de las bebés”.

¿Si el problema que puede estar afectando a Cinthia tiene que ver con la salud de su hija menor? Según confesó la bailarina hace unos meses, Francesca tiene un problema de crecimiento, por lo que debía someterse a un tratamiento médico. Algo que, obviamente, le quitaría el sueño a cualquier mamá.

Aunque también está el problema laboral y económico. El año pasado, a Cinthia le embargaron parte de su sueldo del Bailando por haber perdido un juicio por calumnias e injurias que le había hecho Tristán, luego de que ella acusara al capocómico por acoso y maltrato.

Por otra parte, en enero de este año la bailarina había sido convocada para hacer un reemplazo en Los ángeles de la mañana y se había ilusionado con la posibilidad de quedar como angelita, es decir, como una panelista fija. Así que cuando no le renovaron el contrato y la sacaron del chat oficial de WhatsApp, terminó despotricando contra Ángel de Brito y sus ex compañeras.

Queda claro que Cinthia no la viene pasando bien desde hace un tiempo y por distintas razones. Y que llegado ese punto, el cuerpo le hizo una advertencia. Puede que haya habido un hecho detonante, o no. Pero está sin duda deberá empezar a soltar todo aquello que no le hace bien para poner su energía solo en lo realmente es importante para su vida.