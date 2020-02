Moria Casán y su furia por la llegada de Angie Balbiani a “Incorrectas”

Cuando todos creímos que la paz había llegado a la vida de Angie Balbiani quien salió de “Intrusos” para ingresar a “Incorrectas” estaba equivocado. Por estos días, la conductora del ciclo de la tarde de América, Moria Casán se mostró molesta por la imposición arbitraria de una nueva integrante de su panel de “vayainas”.

La conductora se enteró del pase de la ex Rebelde Way por las redes sociales y estalló: “Qué bueno enterarse por los medios de la elección para venir a @IncorrectasOk ¿¿¿Ni una mínima consulta a la conductora??? #SON_RUMOREEEEES #Cualquiera”, escribió, dejando en claro que no estaba de acuerdo con la incorporación de Angie.

Luego, más tranquila Casán escribió: “No estoy furiosa, trabajé 4 meses en @Intrusos que coincidió casi con el comienzo de @angiebalbiani y me parece impecable. Le di un lugar dentro del programa empoderándola, lo cual me lo agradeció mucho e incluso me hizo un regalo”.

Y agregó: “Tengo una lista mandada por la producción el viernes que todavía no leí de posibles vayainas para el próximo ciclo. No tienen idea de lo que soy YO enfurecida, no sean tan categóricos. Kisses”.

Más tarde dijo: “¿Furia? Por favarrrrrrrr. Como siempre @IncorrectasOk con vayainas rotativas y todas las semanas hay novedades porque es performático el estilo del programa”.

¿Qué pasará con la amiga de Pampita?