Oscar González Oro nuevamente enamorado

Siempre frontal y sin rodeos, el “Negro” González Oro, en diálogo con La Once Diez/Radio confirmó que comenzó una nueva relación amorosa y compartió algunos detalles de la nueva conquista.

Con un presente laboral promisorio y con el relanzamiento de Radio Rivadavia, el periodista le contó a Catalina Dlugi que está “permanentemente abierto al amor” y agregó: “No tengo Tinder pero tengo Instagram, me escriben, a veces me divierte, contesto con una sonrisa, un dedito arriba, pero no entro en diálogo”.

Inmediatamente el mendocino confesó que está comenzando una nueva relación y agregó: “Estoy iniciando una relación hace un mes, muy muy despacito, muy tranquilo, no es un mocoso, tiene 41 años, tiene su profesión, le va muy bien, es independiente, no miente que para mí es fundamental", detalló el “Negro”.

Y agregó: "Nos vemos tres o cuatro veces a la semana, no estamos ni conviviendo ni cosas por el estilo, es bueno que haya pasado un mes ya”.

Con respecto a sus malas experiencias amorosas recordó: “Yo no desconfío, pero si descubro la primera mentira ahí se acabó todo, pero quiero confiar en la gente en todo sentido”. Al tiempo que manifestó que “mis hijos están pendientes de mí, se preocupan, están felices cuando estoy feliz, se fueron adaptando a tener un papá famoso y popular. No es fácil, yo los preservé mucho y los cuidé mucho. Los dos están casados y felices”, comentó.

Y si bien, el periodista no dio el nombre de su nuevo novio, hace algunos días que González Oro comparte imágenes junto a Julio Guitart y existió un posteo el día de San Valentín con la cara del supuesto enamorado y un “helloooooooooo” sugerente.

El reciente archivo amoroso de González Oro data del 2018, cuando se separó de Pablo "Tato" Cabrera. Luego conoció a Mauro Javier Francisco, con quien habían comenzado a planificar su casamiento. Sin embargo, el 27 de julio la relación terminó abruptamente. En diciembre de 2019 fue relacionado a Matías Tasín, el ex de Nicole Neumann, pero el periodista se encargó de aclarar que solos eran amigos.