Se terminó la relación entre Silvia Süller y Jacobo Winogrand a un mes de casarse

El domingo la noticia sorprendió al mundo del espectáculo, porque Silvia Süller anunció por Instagram que se separaba de Jacobo Winogran a un mes de estar “casados”.

Con la frase de “Estado sentimental: triste, decepcionada”, la hermana de Guido Süller reali´zo una primera publicación junto a una foto de su “ex” esposo junto a un emoji de un corazón roto.

Unas horas más tarde la vedete amplió la información: “Estado sentimental: sin nadie que se cuelgue de mis tetas. Bien! Porque era de suponer. Sabemos con qué bueyes aramos hace 34 años. Además a esta altura de mi vida ya no me banco nada de nadie. Me priorizo en todo porque la que valgo soy yo, que quede bien claro. Yo, yo, yo me amo. Y otro deja vú ni loca vuelvo a vivir (sólo para entendidos). Hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero y con quien quiero. Juego hasta que me aburro", escribió.

Luego pasó Silvia Süller pasó a la red social del pajarito y expresó: “Se terminó… no sólo no salimos ni una sola vez en un mes de la boda, sino que además la semana pasada fue mi cumple el 10, un mes de casados el 12 y San Valentín el 14. Les cuento que el señor Jacobo brilló por su ausencia física, material y espiritual. No va más. Game Over”.

Llamativamente, el 21 de enero pasado, la hija de Jacobo Nazarena, había filmado a la pareja en una piscina, muy unidos y la medíatica lo viralizó: "Acá les dejo un videito con Jacobo, mandándoles besos. Mi marido, mi compañero de vida, mi amigo, mi compinche, mi media naranja. No hubiera aceptado esta boda de otra persona. Con Jaco somos el uno para el otro. Iguales en todo. Soy feliz!".

La unión entre estas dos figuras ocurrió en “El Precio Justo” (Telefé) el 12 de enero frente a Lizy Tagliani. Antes de dar el sí ambos manifestaron sus votos: "En esta nueva vida, que emprendemos hoy juntos, te pido que no te pelees más con nadie, que te rías todo el día, que recuperes a tus hijos y que seas feliz. Te deseo amor y paz", expresó el novio. "Jacobo, no hay otra persona que me pueda hacer feliz como vos", dijo la novia.

Pero en 30 días las cosas cambiaron y todo terminó.