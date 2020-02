Silvina Escudero y su espléndida foto de espalda

Fanática de las selfies y de compartir cada una de sus actividades, Silvina Escudero volvió a sorprender a sus seguidores con una imagen para el infarto de espaldas. Disfrutando de los últimos días en la playa de Punta del Este, la actriz se tomó una foto y la subió a su cuenta de Instagram.

Inmediatamente, sus más de 1.2 millones de seguidores enloquecieron con la figura escultural de Escudero y su actitud y le dejaron comentarios resaltando su belleza y su simpatía en todo momento: “Impresionante lo bella y hermosa que están ellas increíbles curvas que tenes Sil”, “Que hermosa y que hermoso lugar”, habían expresado algunos de sus fanáticos al respecto.

Hace un tiempo atrás, la hermana de Vanina Escudero, había compartido fotos y videos de sus vacaciones en México y fue una publicación, la que llamó poderosamente la atención de los seguidores, cuando escribió: “Haciéndome la sirena me convertí en pescado” y agregó: “La realidad detrás de mi otra publicación. Para los que me conocen en mi cotidiano esto no es sorpresa, saben que los bloopers forman parte de mi día a día Es lo que hay, soy lo que soy”.