Yanina Latorre ayudó a incrementar el escandalo entre Romina Pereiro y Angie Balbiani: “Se parece a Loly”

La formalidad de la finalización del contrato de Angie Balbianicon Intrusos desató elucubraciones sobre el verdadero motivo de la salida de la panelista del programa que conduce Jorge Rial. Sin caretearla, en una nota con Los Ángeles de la Mañana, la periodista manifestó: “Es una cagada quedarse sin trabajo”.

Con idéntica frontalidad, la amiga de Pampita enfrentó las versiones de que Romina Pereiro, la esposa de Jorge, no la quería por su supuesto "beboteo" al conductor: “No me consta. Prefiero pensar que no tenía que seguir”. Y comentó sugestiva: “La conozco de cruzármela. Lo cortés no quita lo valiente, yo no tengo por qué no saludar”.

En este contexto, tras escuchar la nota al aire Yanina Latorre sumó información de parte de una persona que trabaja tanto con Romina como con Angie: “En maquillaje en distintos horarios ambas se cruzaban y se tiraban munición pesada. Angie siempre negó todo. Pero Romina en maquillaje delante de todos juraba que Angie beboteaba a Rial y que le había traído un regalo de las vacaciones, y que eso no le había gustado nada”.

Tras una pausa, Latorre concluyó: “Fue por esto que Angie no fue invitada al casamiento de Jorge, por los celos de Romina. No sé si son o no fundados. Esto me parece más un celo de Romina por ahí porque Angie es parecida a la Niña Loly Antoniale, que algo que realmente pase”.

Al final, Yanina Latorre reveló un dato inédito de este escándalo entre Angie Balbiani y Romina Pereiro: “En algún momento Romina le escribió a Angie. Angie la cuida a Romina, pero tengo lo mensajes que Romina le mandaba a Angie, porque la increpó. Angie siempre fue súper educada”.

¿Aparecerán los chats del escándalo?