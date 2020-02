El ex de More Rial se buscó una novia igual a ella

Morena Rial hoy es noticia por varios temas que van desde las peleas con su padre y hermana, hasta el inicio de acciones judiciales a una revista que le tomó fotos sin su autorización y contra Gladys La Bomba Tucumana por calumnias e injurias.

Actualmente junto a su pareja y padre de su hijo Facundo Ambrosioni disfrutan del amor y ya cumplieron dos años juntos. Con motivo de la celebración, More publicó en su cuenta de Instagram una foto de ellos junto con la frase: "¡Felices dos años amor de mi vida! Te amo con toda mi alma. Pasamos miles de cosas, lindas, feas pero siempre y después de todo pensamos en el amor que nos tenemos y cuánto nos amamos! Que sean muchos muchísimos más, siempre voy a estar para vos y Fran! Los amo inmensamente”.

Noticias Relacionadas More Rial se operó de las lolas y apuesta por más

Paralelamente, un ex novio de la hija de conductor más polémico de la televisión argentina, Martín Casar con quien Morena se había jurado amor eterno inclusive llegándose a tatuar dos coronas en las manos, compartió en sus redes una foto de su novia actual…. Y ¡sorpresa! La joven es muy parecida a More.

Noticias Relacionadas Morena Rial le hará juicio a un importante medio de la farándula

Inmediatamente, los seguidores y usuarios de las redes sociales no demoraron en comentar la publicación de Casar: "Es igual a Morena", "¿Todavía no superaste a tu ex?", "Pobre, está igualita", "Jajaja me parece que buscaste una nueva versión de More", "¿Me estás jodiendo? Es linda pero banco a tu ex novia”, fueron algunos de los mensajes.

La chica en cuestión se llama Mica Ruarte y seguro que no debe estar muy feliz con la situación a la que la expuso su pareja, ni mucho menos de las repercusiones que se generaron.