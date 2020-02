Jésica Cirio y la fuerte frase sobre la muerte del bailarín de Showmatch

Aún sin resignación, la bailarina y modelo Jésica Cirio llora la muerte de su amigo el bailarín Juan Carlos Acosta, quien falleció en enero a causa de una tromboembolia pulmonar.

Cirio entrevistada por “Siempre Show” (Ciudad Magazine) dijo: “Me mató, me paralizó. No entendía lo que estaba pasando. Estaba en su mejor momento”. La conductora de “La Peña de Morfi” se refirió a la causa de muerte del bailarín y agregó: “No tomaba nada para el gimnasio. No tuvo nada que ver con eso. Yo lo hablé con mi médico y le sucedió algo que si él se hacía ver esa dolencia en ese momento se podría haber salvado…Fue una trombosis que le nació en la pierna y le subió. Cuando uno siente dolores hay que ir al médico y hacerse ver, no hay otra”, se lamentó.

Y a raíz de lo sucedido con Juanky, como le decían los más íntimos al bailarín, Jésica Cirio recordó una experiencia que vivió con su marido Martín Insaurralde: “Le dio trombosis en su momento por la medicación que tomaba para el cáncer. Fue a la clínica y lo hicieron quedarse porque tuvieron que hacerle toda una serie de estudios porque el médico le dijo que si se iba de ahí se moría”, culminó.