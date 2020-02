Sol Pérez regresó a la televisión luego de plantar “Veinte Millones”

Sorpresivamente la actriz Sol Pérez este lunes apareció en la pantalla de Net TV en su programa “Tarde pero Temprano” que conduce junto a Diego Ramos.

A través de sus historias de Instagram, la rubia se mostró en el estudio y aclaró que ya no estaba en Mar del Plata en el móvil, como lo hizo durante todo el verano, sino que acompañaría a sus compañeros presentes en el canal.

Hace unos días, Sol Pérez se bajó de la obra de teatro “Veinte Millones” que compartía junto a Carmen Barbieri y Mónica Farro entre otras figuras. Si bien la temporada termina a mediados de marzo, la ex chica del tiempo, confirmó su presencia hasta fin de febrero.

Entrevistada por “Intrusos” (América) dijo: "Vuelvo para ponerme a laburar porque mis trabajos ya arrancaron…tengo que cerrar unos contratos en Buenos Aires” concluyó.

Molesta con la noticia, Carmen Barbieri dijo que se enteró por los medios de la baja de la obra que ella encabeza: “Me enteré por un notero de ‘Intrusos’. Nadie me dijo nada. Ella todo lo arregla con la producción. Se ve que ella, con sólo comunicarlo a la producción ya está cubierta. La producción me lo comunicará a mí… supongo. No sé cuándo terminará Sol. La verdad que no se, se ve que no se consulta más con las cabezas de compañía”.

Después del regreso de la rubia a Net TV, muchos se quedaron con la duda de que si la actriz cumplirá con su palabra de seguir en la obra hasta fin de febrero o ya no volverá más a la Ciudad Feliz.