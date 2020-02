Oriana Sabatini finalmente le dijo que no a Tinelli

Después de varios meses de intentar que Oriana Sabatini formara parte del elenco 2020 de “Showmatch”, la hija de Ova Sabatini rechazó la propuesta de la productora LaFlia y fundamentó su rechazo.

Luego de una reunión con Federico Hoppe y el Chato Prada, la novia de Paulo Dybala dijo: "Tuve una reunión súper linda, ellos siempre están abiertos y predispuestos a darles lo mejor a los participantes, me sentí súper cómoda. Sin embargo, siento que en este momento de mi vida, con tantos viajes, me parecía poco profesional acceder a algo y hacerlo a medias. Sentía que de hacerlo, tenía que dar todo de mí. Hoy no me puedo comprometer a estar tanto tiempo en un solo lugar".

Una de las razones principales por las que rechazó la propuesta que tanto le atraía fue la exposición pública que tiene el programa y los artistas que forman parte: “Cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que yo pueda participar, salieron muchas notas y todas ellas fueron malas. Entonces eso no iba a terminar cuando yo dijera que sí, sino que iba a seguir durante todo el año", afirmó.

Y sin cerrar definitivamente las posibilidades de una futura participación en el programa, la hija de Kathy Fulop culminó diciendo: "Quizás, en otro momento de mi carrera, esté preparada para semejante exposición... Pero lleva mucho tiempo. Siento que aún no estoy tan fuerte para que me lastimen en público".