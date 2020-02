La Rubia Peronista dijo que tuvo un romance con Diego Latorre

Sin pelos en la lengua Nicole González, La Rubia Peronista, llegó a los medios para inquietar a más de uno. Y luego de que se conocieran los chats con Roberto García Moritán, actual esposo de Pampita, la rubia se refirió a Diego Latorre y un romance que los tuvo como protagonistas.

La rubia peronista comentó en una entrevista con Ulises Jaitt: “Dentro del escandalete me pasan el tuit de la mujer de puntita en donde me sigue dando. Se ve que el tema le hace mucho ruido… Yo le diría a la señora que revise el mensajero de su marido porque se puede llevar una sorpresa”, comentó en AM1300 La Salada.

“Pobre mujer bufona de la oligarquía que ataca a otras con total desprecio y tiene otros temas que resolver. Está llena de odio y continúa con una relación simplemente por ser la mujer de… En ese odio que tiene de la vida que tiene que llevar, ella se mete con cualquier otra que cree que puede ser una tercera en discordia”, siguió.

“A Diego Latorre no lo toco ni con puntero láser. Hay que preguntarle a él qué le parezco yo. Si hubiera querido prensa, me agarro de otras cosas y no de esto con Pampita que es muy querida. Que Yanina Latorre le revise el mensajero. Por algo me ha atacado tanto… por ahí algo encontró. Yo no le responde a ningún hombre en pareja”, terminó la entrevistada.