Escándalo en “Polémica en el Bar”

La modelo Virginia Gallardo salió a confirmar, en una entrevista con Radio CNN, su alejamiento del programa “Polémica en el Bar” (América) y aseguró que lo que parecía una licencia por vacaciones terminó con su salida definitiva del ciclo que conduce Mariano Iúdica.

La rubia dijo: “En el programa que trabajaba decidieron guardarse a silencio para dar a entender que fue como una licencia de embarazo… pero pasaron cosas y decidí irme, fue una decisión que tuve que tomar y me fui para no volver”. Y agregó: “Fueron una sucesión de hechos que hasta que me despedí la gente estaba convencida de que me iba de vacaciones dos semanas y volvía. Pero después se dieron cuenta, estaban todos al tanto. En lo personal me fui muy desilusionada, hubo una falta de respeto terrible hacia mi persona, primero desde lo profesional, después ni hablar desde lo personal”.

Ahora, el que salió a dar su versión de los hechos fue Mariano Iúdica quien, sorprendido por las declaraciones de su compañera, comentó: “Le quiero mandar un beso enorme a mi querida compañera y amiga Virginia Gallardo, amiga de muchísimos años con la que empezamos Polémica en el bar en Telefe”, dijo el conductor al programa “El Espectador” (CNN Radio) y agregó: “Hoy hizo una nota y dejó entrever que la salida de acá fue por algo misterioso, que solo nosotros sabemos. Somos cien personas y vos acá fuiste y sos una persona muy importante y muy valiosa. Todos, los técnicos, la productora, los técnicos, nos quedamos sorprendidos”, aseguró, en tono conciliador.

Durante el programa Iúdica dijo: “Si hay algo que nosotros tenemos que saber, nos encantaría saberlo. Tenemos una relación de años de amistad y de compañeros desde que hiciste el primer casting con Gerardo en La noche del domingo. Nos conocemos del derecho y del revés. Conocemos nuestras familias y es una compañera con una estelaridad merecidísima. Yo me fui de vacaciones y nunca pensé que no ibas a estar, quiero saber qué pasó”, relexionó.

Chiche Gelblung también se metió en el descargo y agregó: “Quedamos todos sospechados. Ella dice ‘pasaron cosas’”, lanzó, mientras Mauro Viale le salió al cruce. “¿Sospechados de qué? Vos habrás quedado sospechado”, lo encaró, mientras Iúdica levantaba el tono. “Dijo ‘pasaron cosas, preguntenle a ellos’. La verdad es que estamos todos acá esperando que nos cuentes, porque somos un equipo de muchos años y vos fuiste y sos muy importante. Sos nuestra querida compañera Virgina Gallardo”, enfatizó, mientras todos en el estudio aplaudían.

Para terminar, Gastón Recondo, se mostró asombrado y comentó: “¿Qué tenemos que explicar? Si no sabemos”, acotó, molesto. Según se dice, Gallardo había contado que su salida no había sido por un factor económico, sin embargo Chiche aseveró lo contrario: “Cuando cerró su participación en el chat del programa yo la llamé. Me dijo que era un tema exclusivamente de plata y yo no siquiera quise preguntar más”, expresó el periodista.