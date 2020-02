Flor de la V quiere ser representante de la bandera de la diversidad

Esta semana Martín Cárcamo, el conductor del Bailando chileno, aseguró que quiere que Flor de la V sea participante del certamen en ese país. Por ese motivo, la actriz admitió cuál sería el motivo para aceptar el desafío.

"Desconozco cómo estará el tema LGBT en Chile, pero me gustaría que se abra el abanico de la diversidad, desde ese lugar me parece importante. Me gustaría mucho participar por enviar ese mensaje. Me escribieron muchos chicas y chicos de Chile diciendo que les encantaría que esté representando la bandera", aseguró en diálogo con el programa radial Por si las moscas.

Igualmente, la conductora afirmó que no iría al certamen sin Gabo Usandivaras , su pareja en el Bailando 2019 . "Si voy al Bailando chileno voy con Gabo o no voy con nadie. Somos un equipo tremendo, trabajamos en conjunto, aportamos ideas, construimos todo el tiempo", expresó.

Además, descartó querer estar en una posición de jurado en el certamen que conduce Marcelo Tinelli : "Para mí ser jurado es una tarea híperdifícil y complicada. Porque sé lo que es estar en la pista. Se me haría muy difícil juzgar, porque la gente no se imagina lo difícil que es hacer una coreografía, una secuencia de ocho".