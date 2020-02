Julieta Ortega enojada por el comportamiento de su hijo Benito

Hace 14 años, Julieta Ortega e Iván Noble fueron padres de Benito, un bebé muy parecido al padre que volvió locos a todos los integrantes de la familia.

Como buen hijo de músico y de actriz y creciendo en una familia materna en donde al arte se respira por todos lados, Benito fue cultivando un carácter y una personalidad muy especial.

Noticias Relacionadas La producción hot de Celeste Cid y Julieta Zylberberg

Invitada al programa “Cortá Por Lozano” (Telefé) la actriz comentó: “Se llevó un montón de materias y estoy muy enojada, porque no tiene derecho. Los chicos entran en la adolescencia y hay una ingratitud tan grande hacia los padres. Lo que les pasa a los adolescentes es que no están interesados en nada que tenga que ver con sus padres y la verdad es que me duele porque tengo un hijo solamente y lo extraño”, dijo Ortega visiblemente molesta.

“Él es cariñoso, pero no me registra en todo el día y quizá viene, me abraza, me dice que me quiere y se va. Yo lo quiero entusiasmar pero no me da bola”, continuó la actriz en charla con Florencia Peña conductora reemplazante de Vero Lozano que está de vacaciones.

Y agregó: “Iván (Noble) está sufriendo más que yo porque también quiere que el hijo lo mire, lo acompañe. Y cualquier cosa que le propongamos ya no le divierte. Hace unos días vino con el padre y la novia del padre a verme en microteatro y cuando le pregunté qué le había parecido me contestó ‘bien’. No hay forma de conquistarlo, nada de lo que soy y hago le interesa”, apuntó.

En pareja con Ramiro Vaca Narvaja y sobre la posibilidad de ser nuevamente madre, Julieta Ortega respondió: “Ni loca. No, ya está. No tengo nada de ganas de empezar de vuelta. Aparte soy grande. Mi novio tiene una hija chiquita. Hablamos del tema al principio. La verdad es que no volvería a empezar, para eso soy muy egoísta. Sí hubiera tenido otro hijo inmediatamente después de Benito, pero ya no. Me gustaría que mi hijo tenga hermanos y quizá se dé por parte del padre, que tiene una novia más joven. Yo tengo cinco hermanos y es una fiesta y es lo único que me da pena que no le pase a mi hijo”, concluyó.