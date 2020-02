La hija de Steven Spielberg, Mikaela, será actriz porno

La hija del afamado director de Hollywood Steven Spielberg reveló que incursionará como actriz porno y trabajará, además, en un club de striptease.

Mikaela, que cuenta con el apoyo de sus padres adoptivos, expresó a través de sus redes sociales: "He lanzado mi propia carrera, autoproducida, en el mundo de entretenimiento para adultos. Que sea algo seguro, sano y consensuado es el objetivo. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mis elecciones. No le debo a nadie mi autonomía o valor sólo por un nombre", sentenció la joven que dirijirá su carrera a través de vídeos en solitario centrados en el fetichismo.

Entrevistada por el medio británico “The Sun” la joven se calificó como “un animal sexual” y que entrar al cine porno le ayudará a amar su cuerpo y ganar dinero: "Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y de que me dijeran que tenía que odiar mi cuerpo. También me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía a mi alma”, comentó y agregó: "Tenía ganas de hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien porque no me siento violada", agregó la joven, sexta de los siete hermanos Spielberg, que vive en Nashville, Tennessee, bien lejos de Hollywood.

A través de una videoconferencia, Mikaela comunicó la noticias a Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw y, según ella, sus padres se sintieron “intrigados pero no estafados… porque para ellos la prioridad siempre ha sido mi seguridad”, dijo.

La hija del director cambiará su nombre a Sugar Star y junto con su novio Chuck Pankow subirán los videos a la red: "Estoy esperando hacer algo de erótica para que los videos y fotos sean solo enviados para clientes privados”, señaló Vandal Princess, como se hace llamar en su cuenta de Instagram. Si bien aún le falta conseguir su licencia de trabajadora sexual de Tennessee, la actriz ya subió un par de videos en sitios porno como PornHub.

“Siempre he sido una persona muy sexual, lo que me ha metido en problemas antes. No de una manera depredadora, sino en el sentido de que la gente aquí en el Sur podría no estar aún cómoda con eso", dijo. "De niña era un poco mimada, pero responsable, y mis padres me criaron con los valores del trabajo duro y la dignidad humana. En el colegio me acosaron por mi apellido y por mi peso, pero cuando crecí tuve quien me ayudara", explicó.

Sin embargo, por estos episodios de acoso que vivió sufrió ansiedad, anorexia, alcoholismo y que tiene trastorno límite de la personalidad. “Cuando tenía 11 años estaba fuera de control, algo que fue creciendo y creciendo hasta hace dos años. Esa espiral terminó hace poco. Cuando tenía 21 años, solía beber cada día. Hace dos años estuve a punto de morir un par de veces", aseguró y confió que con trabajo y terapia logró salir adelante.