Rocío Marengo en su mejor momento con Eduardo Fort

Desde hace varios años Rocío Marengo está en pareja con el empresario Eduardo Fort, hermano del fallecido Ricardo y la pareja cada vez está más unida y consolidada. Si bien la confirmación del romance se supo hace relativamente poco, la actriz blanqueó todo y se muestra realmente feliz.

Si bien la rubia en sus relaciones anteriores no estuvo tan comprometida, esta unión la encuentra madura y enamorada.

Noticias Relacionadas San Ricardo Fort que ayuda a aprobar materias

Cuando la noticia era conocida, Marengo comenzó a compartir las salidas y viajes con su novio a través de su cuenta de Instagram. Como, por ejemplo, el último viaje a Disney junto con los hijos de Ricardo Fort, Martita y Felipe.

Los comentarios en apoyo a la rubia y a su relación comenzaron a llegar y, el que más “likes” obtuvo fue cuando Marengo escribió: “Hoy un año más de muuuuuchos!!!

Noticias Relacionadas Rocío Marengo fue acusada de robarse un koala de Australia



Gracias mi amor por hacerme la mujer más feliz del mundo!!! Me acompañas en toooooodas desde el día que te conocí!! Me entendes, me conoces, me queres bien... Tu amor, paciencia, alegria y cafecitos a la mañana son todo lo que está bien!!! .

Estoy orgullosa de vos!!!. Te amooooooo @eduafort !! .X siempre y todo con vos!!!

Felicidades!!!