¡Sin sexo! Cinthia Fernández sigue enganchada con Martín Baclini

Cinthia Fernández no tiene paz desde que se separó del empresario rosarino Martín Baclini. El año pasado ambos compartieron “Showmatch” pero las presiones mediáticas, la amistad de Baclini con Luciana Zalasar y las continuas crisis de la pareja derivaron en la ruptura definitiva.

Noticias Relacionadas El por qué del colapso de Cinthia Fernández

La panelista de “LAM” (EL Trece) confesó que sigue enamorada de Baclini hasta el punto que no intimó con ningún otro hombre. Fernández dijo que por el hecho de seguir enamorada de su ex y por el respeto no tiene interés de conocer a otro hombre: “Por respeto a mí y a la persona que amo con todo mi ser, que es mi ex pareja, no estuve con nadie ni deseo hacerlo por decisión mía. Es una mentira el romance que inventaron con Luis Naidenoff (senador nacional)”, aseguró la modelo, “sólo nos saludamos en el palco del carnaval de Corrientes, donde me invitaron”.

Después de los conflictos con su ex pareja Matías Defederico, Baclini fue compañero y compinche de Fernández al punto de que las hijas de la actriz llegaron a quererlo mucho. En una entrevista, Cinthia contó que además de poner fin a la relación, otra de las decisiones difíciles, fue darles la noticia a sus hijas de la ruptura con el empresario.