Una de cal y otra de arena para Sol Pérez

Cuando la temporada de Mar del Plata se está terminando para Sol Pérez por su baja -a fin de febrero- de la obra “Veinte Millones”, la rubia sigue con la mala racha que todo el verano la padeció.

Desde la pelea con su compañera de elenco Mónica Farro, la suspensión de funciones, la separación de su novio Guido Mazzoni, el enojo de Carmen Barbieri… y hasta le chocaron el auto.

Mientras que Pérez estaba en un móvil de “Intrusos” (América) su auto sufrió una colisión mientras estaba estacionado. Al parecer, el auto que estaba delante de la camioneta de la rubia hizo marcha atrás y le partió el paragolpes delantero.

El enojo de Pérez fue tal que de inmediato fue a la comisaría más cercana para hacer la denuncia. El auto que la chocó se había ido pero la policía tenía datos de los números de su matrícula.

Pero no todo fue “negro” para la ex chica del tiempo, porque según confirmó en el móvil de “Intrusos”, se reconcilió con su novio Guido. Sobre este acercamiento Sol Pérez dijo: "Nunca dejamos de ser novios. Pero no podíamos compartir planes de pareja…No tengo que pelear por el amor, ya lo tengo ganado", aseguró Pérez y, ante la consulta de los periodista confirmó que existió una crisis que fue superada: "Sí, sí. Lo que más influyó en la pareja y en la pelea que tuvimos fue que él dejó todas sus cosas para venir a acompañarme un mes y medio acá, a Mar del Plata, y yo estoy trabajando mañana, tarde y noche, con doble función, termino agotada. Él dejó todas sus cosas, estaba sin sus amigos, sin su actividad, y para una persona que está acostumbrada a moverse todo el tiempo, eso le afecta. Esa fue la principal causa de la pelea. Pero nos sentamos, lo charlamos y está todo más que bien con Guido. Es más, vivimos juntos".