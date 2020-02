Aníbal Pachano contó cómo vivió los incidentes y protestas en Viña del Mar

Entrevistado por Radio Mitre, Aníbal Pachano relató el difícil momento que tuvo que vivir, junto a otros famosos mientras se desarrollaba el festival de música de Chile y al mismo tiempo ocurrían incidentes fuera del estadio.

Pachano fue seleccionado para ser jurado del Festival de Viña del Mar y lo que pensó que iba a ser una experiencia única, se vio teñida de hechos de violencia e inseguridad: “Sabíamos que podía existir la posibilidad de que hubieran disturbios. Donde estuvimos nosotros no los hubo. Ocurrió en el hotel O’Higgins. Es un hotel que está muy sobre la calle, muy antiguo", comenzó relatando el coreógrafo.

Comentando que en el lugar donde se encontraba él no había mucha seguridad agregó: "No tiene la prevención de otros hoteles. Entraron y me pareció raro lo que sucedió. Hubo gente muy lastimada y artistas complicados”.

Aclarando la situación que se vivió en el hotel Pachano dijo: “Las personas que están hospedándose no tienen nada que ver con una situación social a la cual uno es ajeno. Lamentablemente no sé si está bueno el mensaje que están tirando. El razonable lo que están pidiendo pero se va a construir a partir de la unión de todos los chilenos. Es lo mismo que pasa en Argentina”.

Finalmente, el integrante del “BAR” de “Showmtach” (El Trece) dijo: “Ojalá que se mantenga la paz y todo se pueda resolver con tranquilidad e inteligencia. Soy partidario que no hay que destruir para construir”.