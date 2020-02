Carla Conte dejará “Confrontados”

Carla Conte dejará, en marzo, la conducción al frente del programa de espectáculos “Confrontados” luego de varios años junto a Rodrigo Lussich.

Sobre el sorpresivo anuncio Conte dijo: “No me lo esperaba, pero la televisión es así. No habíamos tenido un buen verano en cuanto a números de rating, y hay que afrontar las consecuencias de eso”, comentó la conductora.

“Me enteré de esto el lunes porque estaba de vacaciones. Primero el canal quería hacer un cambio de horario para tratar de mejorar los números de todos, pero Rodrigo confirmó que no estaba disponible en la franja horaria en la que querían ponernos”, agregó la conductora.

Sobre los cambios que piensa hacer el canal para mejorar el rating, la idea es reemplazar a Carla Conte y Rodrigo Lussich después de tres años de conducción, ya que el ciclo cambiará por completo y su nueva conductora será Marina Calabró.

“Al final tomaron la decisión de relanzar el programa, es decir, el mismo formato, con el mismo nombre, pero con gente nueva para ver si les va mejor”, dijo Carla.

“La televisión es así, pero obviamente no me lo esperaba…Confrontados es súper importante en mi vida y me encanta trabajar ahí, pero es así la tele. No pensé que iba a pasar ahora, pero este medio es así, siempre hay que medir”, concluyó la morocha.