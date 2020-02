El Negro González Oro nuevamente solo

Hace unas semanas atrás, el periodista Oscar Gonzáles Oro anunció que estaba feliz y en pareja con Julio Guitart, sobre la nueva conquista había dicho: "Va todo muy despacito, muy tranquilo. No es un mocoso, tiene 41 años, en su profesión le va muy bien, es independiente, no miente, que para mí es fundamental", dijo.

Ahora, la noticia es que la pareja se separó y el “Negro” realizó una extraña publicación en su cuenta de Instagram: "A quien corresponda: este soy yo", comenzó escribiendo y continuó: “Hay dos cosas que no se pueden hacer si estás conmigo. A) Asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros, huir por una foto en las páginas de espectáculos o por un informe en la tele. B) Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno”, abrió su corazón el periodista.

Luego el periodista agregó: “Querer ser famoso se te va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo”.

“Estas dos cosas me lastiman. Pero no puedo ni quiero dejar de ser el Negrito Oro. Quiero ser querido por mi gente como lo soy gracias a Dios. No quiero cambiar ni de profesión ni cosas por el estilo”.

“Quiero ser el que soy desde hace muchos años. Soy feliz así. No voy a cambiar nada para ser amado. Que se ponga el sayo a quien le quede bien”, concluyó el mendocino.