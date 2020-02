Flor Vigna salió a aclarar su encuentro con Mati Napp

Luego de que el periodista Ángel De Brito publicara en su cuenta de Twitter un video en donde se ve a Flor Vigna y Mati Napp escapando a la madrugada de un boliche, la actriz de “Una semana nada más” salió a aclarar lo sucedido cansada de tener que dar siempre explicaciones.

En el fin de semana largo de Carnaval Vigna y Napp se reunieron, de pura casualidad, en un boliche. Cada uno llegó con sus grupos y ahí se produjo el encuentro y la salida que los mismos fans de Viga se encargaron de viralizar en las redes sociales.

En comunicación con el portal “Ciudad Magazine”, la actriz se encargó de aclarar lo sucedido: “Ayer nos cruzamos y hablamos. Pero no hicimos nada, ni besos ni nada. Sino, ya habría fotos. Fuimos al boliche cada uno por su cuenta. Cada uno está en la suya, sin intenciones de nada”, aclaró Flor y agregó: "Nuestra relación terminó bien en octubre, y después seguimos laburando hasta diciembre en el Bailando. Terminamos bien. Si no hablamos en todo este tiempo fue porque era lo mejor para soltar. Últimamente no puedo ni abrazar al kiosquero porque se inventan cosas. Me molesta que pase eso, pero entiendo que trabajo en el medio. Y con Matías no pasó nada, solo buena onda al saludarnos".

Y la bailarina fue más detallista aún de su encuentro con su ex coach: “Hablamos de un montón de cosas, también con Facu Mazzei que también estaba ahí. Yo fui con mis amigos de Combate y él con sus amigos de Sex y nos cruzamos de casualidad”.

“Con Mati no tenemos relación. Terminamos bien, pero de ahí a seguir hablando... preferimos no hacerlo. Y aclaro que estoy sola, sin conocer a nadie. Cuando salgo tampoco es con el objetivo de encontrar pareja porque por ahora no lo siento así”.