Nicole Neumann y la edad del hombre que le gustaría tener de novio

A Nicole Neumann no se le conoció nueva pareja desde la separación, hace un año, de Martín Tasín. Pero eso no quiere decir que la ex de Fabián Cubero no esté abierta al amor ni a conocer a un nuevo caballero.

En el programa “Nosotros a la mañana” (El Trece) donde la rubia es panelista, hace un mes dijo: "Por Brad Pitt, lo dejo todo, todo. Con tres hijas, le adopto los hijos de él también".

Su compañero de programa Tomás Dente le preguntó a Nicole qué rango de edad debería tener un hombre para poder conquistarla: “Desde los 30 hasta los 46 años. Hasta los 47 si está muy bien mantenido”, dijo la rubia.

Entonces, Dente volvió a la carga: “¿Y un cincuentón espléndido?”. A lo que la exmujer de Fabián Cubero (41) remató: “A ver… Si es Brad Pitt, sí”.

Hace unos meses Nicole Neumann reflexionó sobre sus preferencias y dijo: "Cuando uno está bien con uno mismo, está centrado, te das cuenta lo que vales y hay un montón de cosas que no permitís... Hoy estoy plantada en un lugar en el que estoy más exigente, si no cumplís todo esto, ni vengas. Porque yo soy una persona muy pasional, voy con todo, te doy todo. Entonces, si no brindas lo mismo, quédate en tu casa. Tengo una vida muy ocupada, no tengo ganas de perder el tiempo, ni tengo ganas de que alguien venga a alterar mi paz, mi estabilidad".

En cuanto al sexo, Nicole no está de acuerdo con los touch and go: "En esto del amor propio, la paz y la estabilidad, me encuentro en un momento en el que valoro otro tipo de conexiones, lo sexual no me deja nada, tiene que haber otras cosas. No sé si es porque tengo otra edad. Prefiero el celibato por un tiempo prudente".