Barby Franco confesó que vendió por Mercado Libre el anillo de casamiento

Barby Franco y Fernando Burlando no concretan nunca la realización de la esperada boda. La novia, que hace años espera ese momento, ya se cansó de las suspensiones del abogado y tomó una decisión con el valioso anillo que el novio le dio el día que le propuso matrimonio.

Franco visitó “Bienvenidos a Bordo” (El Trece) conducido por Guido Kazcka y, durante una conversación por el tema de la postergada boda dijo: “¡Lo vendí (al anillo) por Mercado Libre! Después me enteré del monto total. Fue por dos mangos, lo regalé. Lo vendí por mil pesos creo”, dijo dejando a todos sorprendidos.

Noticias Relacionadas Marcelo Tinelli quiere a Paula Robles en el Bailando

Con tres suspensiones de boda, siempre por iniciativa de Burlando, el letrado dijo en otro momento: “Amor, no da gastar tanto dinero en una noche…Teníamos fecha para marzo, pero por un pequeño inconveniente provocó una suspensión. Ella hizo unos comentarios poco felices en los medios, porque expone mucho de nuestra vida y cuando invade temas laborales me molesta. De mí puede pensar lo que quiera y opinar libremente”, comentó Burlando en una entrevista del año pasado.

Noticias Relacionadas Fernando Burlando asumió la defensa de los padres de Báez Sosa

“Ya me había comprado el vestido, qué pena. Me casaré con la vida misma”, dijo Barby. Y cuando Guido le preguntó cuál fue la reacción del novio al enterarse de la venta del anillo, la modelo dijo: “Casi me mata”.

Actualmente, Barby Franco vive con Burlando, desde hace ocho años, y comentó que para que no salga tanto a bailar, su novio le armó un boliche en su casa con DJ y todo.