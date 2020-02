Eduardo Feinmann durísimo con Esteban Lamothe

Una de las últimas apuestas de Netflix es la serie “Puerta 7” que trata sobre los barrabravas y su funcionamiento dentro de los clubes. Esteban Lamothe, forma parte del elenco y hace pocos días, fue duro al opinar sobre el funcionamiento de la Justicia argentina.

"Las leyes están hechas claramente para la gente que tiene más dinero, más posibilidades. Yo, Esteban Lamothe pienso que las leyes están hechas para los chetos, para la gente que tiene más plata, más poder", declaró el actor.

El actor generó polémica al opinar sobre el sistema judicial de Argentina y a los privilegios que tienen algunos en detrimento de otros. Frente a esta postura, el periodista Eduardo Feinmann opinó al respecto en Twitter: “No hay nada peor que la ignorancia”, comentó junto con un artículo sobre los dichos de Esteban.

Por su parte, Romina Manguel elogió a Lamothe, no sólo por la apariencia física sino por la llegada del actor a través de su actuación en “Puerta 7”: “No recuerdo que alguien me haya gustado tanto. Me parece que hay un error, porque se habla de belleza, si está fachero, y eso es lo clásico", dijo la periodista.

"Lo que pasa con Lamothe es que te atraviesa. A mí me conmueve saber que existe. No es que me gusta, me conmueve, me pasan cosas en el cuerpo con vos", le dijo Manguel cuando Lamothe estuvo en “Animales Sueltos”.