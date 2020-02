Mica Viciconte y su contrataque a Nicole luego de sus dichos sobre Cubero

En los últimos días de vacaciones Nicole Neumann viajó con sus hijas a Punta del Este y compartió una foto donde sus hijas Indiana, Sienna y Allegra disfrutaban del mar. Junto con la foto de las tres niñas de espalda (su madre por una cuestión legal no les muestra el rostro) la frase: “Niñas felices”.

Inmediatamente un usuario le escribió a la modelo: “¿Felices? Si sus padres viven en guerra”. Luego de este comentario Nicole no dudó en contestar: “Ah, ¿sí? ¿Vos me vas a contar sobre la emocionalidad de mis hijas? ¡Es de locos! Ja, ja. ¿No será que vos te comés el cirquito mediático que hace una de las partes en TV? Pensalo, linda/o. (Puede pasar, es muy común. Hay que tener una vida propia más productiva y pasa)”.

Horas más tarde, sin mencionar directamente a nadie Mica Viciconte escribió: “Hay cuatro cosas seguras. Que todo vuelve, que todo pasa por algo, que el que se va no hace falta y que el que las hace las paga…En la vida hay momentos buenos y malos. A veces tener una buena actitud o estar con autoestima alta no es sinónimo de estar bien (las redes juegan un papel importante en esto porque no todo lo que vemos es auténtico). Parte del amor propio es reconocerte triste, enojada o frustrada. El secreto está en transformar los malos sentimientos en aprendizajes. Cuando hay amor propio no hay por qué joder al otro...”. El texto fue acompañado de una foto de la novia de Cubero haciendo el gesto de “silencio”.

“Nuestras decisiones tienen impacto a futuro. Decidir requiere pensar y asumir la responsabilidad de las consecuencias. Si vamos cosechando mal difícilmente seamos felices. También podemos llegar a perjudicar a quienes más queremos... Algunas cosas que podemos hacer para el día de mañana sentirnos un poco más plen@s son: - Trabajar la paz interior: esto implica aceptar que los problemas son parte de la vida. Lo importante es vivir en armonía”, siguió la rubia.

“Agradecer: cuando agradecemos somos conscientes de lo que tenemos. Si no lo hacemos, vamos a estar siempre en busca de más, al punto de creer que nada es suficiente... Amar(TE): amor propio siempre. Ser positiv@: o dejamos que las cosas malas hagan de nuestro día un mal día o decidimos aprender de esas cosas y decirle chau a la negatividad. Valorar a nuestra gente: quedarnos cerca de ellos, prestarles atención, escucharlos y regalarles compañía. Hay que disfrutar, ser y DEJAR ser feliz”

Al final, Mica Viciconte concluyó ¿con un consejo para alguien en especial?: “Cuando vayas a decir algo, que tus palabras sean mejores que tu silencio”.