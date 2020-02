Wanda Nara le encontró la vuelta para que sus hijos sigan estudiando a pesar del Coronavirus

Luego de que se registraran víctimas fatales del coronavirus en Italia, las autoridades suspendieron las clases y los eventos públicos. Los casos comenzaron en la localidad de Lombardía, al norte del país y entre las ciudades que se tomaron las precauciones se destaca Milán. Allí vive -entre los más de un millón de habitantes- Wanda Nara, quien pasa sus días entre dicha ciudad y París, a donde se mudó desde que Mauro Icardi comenzó a jugar en el club PSG.

"La situación es preocupante pero no desesperante ni fuera de control”, aseguró el embajador argentino en Italia, Tomás Ferrari sobre la epidemia que tiene en vilo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Preocupada por la situación, la modelo argentina tomó la decisión de abandonar Milán y trasladarse en un avión privado a la capital de Francia y compartió imágenes en su cuenta personal de Instagram, red social en la que tiene más de seis millones de seguidores.

Noticias Relacionadas Carla Conte dejará “Confrontados”

La conductora y panelista (se destaca en la versión italiana de Gran Hermano) posteó una imagen en la escalera del avión junto a sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Los tres varones los tuvo junto a Maxi López, y las dos mujeres, con su actual marido, Mauro Icardi. Más tarde, cuando ya estaban instalados en su vivienda de París, realizó un nuevo posteo en el que explicó cómo resolvió que sus hijos continuaran con el calendario escolar y no perdieran las clases a pesar de no poder asistir al colegio.

“París. 26 de febrero. Siguiendo las clases online que sus maestras suben a una aplicación. Isabella escucha atenta un cuento que le está leyendo su maestra desde su casa en inglés. #Coronavirus", escribió la hermana de Zaira Nara. En la imagen, se ve a cada uno de sus hijos haciendo sus deberes junto a un aparato electrónico desde el que sus profesores les indican qué hacer. Isabella, la más pequeña del clan, sostiene con sus manos un teléfono de última generación mientras escucha el cuento de su maestra de inglés.

Noticias Relacionadas El Negro González Oro nuevamente solo

A principio de febrero, Wanda Nara ya había mostrado en las redes sociales cómo se protegía del coronavirus durante sus constantes viajes en avión y sus pasos por los aeropuertos (todas las semanas viaja de Italia a Francia). Allí, mostró un video de ella luciendo un barbijo blanco con válvula de ventilación de una reconocida marca.

“No conseguí comprar porque están agotados, me regaló un barbijo una vendedora del aeropuerto que me dijo ‘vos viajás mucho’, y me regaló uno sin usar que tenía…”, escribió en aquel entonces.