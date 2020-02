La ex de Matías Alé en una tapa de Playboy que vuela la cabeza

María del Mar Molar, la ex esposa de Matías Alé se hizo conocida luego de la breve relación con el actor en 2015 cuando se casaron, se separaron en cuestión de meses y luego el actor sufrió una profunda crisis psiquiátrica que lo mantuvo alejado de los medios por varios meses.

En esta situación de ruptura y la salud de Alé, María del Mar prefirió mantener un perfil bajó y se alejó de la escena mediática. Luego de unos meses, se mudó a México en donde se dedicó al modelaje con tanta suerte y talento que ahora es elegida por marcas internacionales.

Noticias Relacionadas Kylie Jenner sube fotos ardientes de la fiesta de Playboy

La nueva vida de Molar le vinculó con el modelo internacional Christian Hogue que la llevó a conocer Los Ángeles y Beverly Hills. Pero lo más sobresaliente de estos momentos para la cordobesa, nacida en Carlos Paz, es que la convocaron de la revista Playboy para ser su tapa.

Noticias Relacionadas Kate Rodríguez y un explosivo video para calentar el lunes

Con respecto a esto la modelo dijo: “He trabajado para varias marcas, posado para distintos fotógrafos, pero jamás me había atrevido a mostrarme desnuda, por el miedo a no obtener los resultados que quería. Pero cuando Playboy me buscó, pensé que sería una excelente oportunidad para regalarme”, explicó la bellísima argentina.

María del Mar compartió en su cuenta de Instagram la foto de la tapa y escribió al respecto: “Feliz de ver el resultado de esta increíble sesión y este maravilloso equipo. Y apenas es primavera”.