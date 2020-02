Despreocupada de su grano en la cara, Jimena Barón volvió a las fotos en tanga

Jimena Barón viajó a Miami luego de conseguir más de tres millones de visualizaciones por su video Puta en las redes sociales.

Desde la península de Florida en EE UU contó que disimulaba un grano en la cara con algunas posturas en las fotos.

Una seguidora le recomendó: “En 3 días ya va pasar con los antibióticos cuidar que no quede el feroz uraco ahí no tocar!! Es importante lavar las manos no secar con la misma toalla que no te salga en la cola ahí es peor jajaja aquí le llamamos susu'a!! Besos Jime va pasar”.

Esto no es todo horas después generó el delirio de los seguidores al subir fotos desde su cuarto en tanga animal print, a las pocas horas ya cosechó más de 330 mil likes.