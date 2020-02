Finalmente Angie Balbiani entró al programa de Moria Casán

Finalmente y después de varios idas y vueltas la panelista Angie Balbiani, que no tuvo su mejor salida de “Intrusos” (América), arribó al programa de Moria Casán “Incorrectas” y fue muy bien recibida por todo el equipo.

Si bien, en algún momento, Moria había manifestado vía redes sociales que no estaba al tanto del “pase” de Balbiani, ahora se mostró alegre y receptiva a los comentarios de la amiga de Pampita y ex Rebelde Way.

Noticias Relacionadas Moria Casán y su furia por la llegada de Angie Balbiani a “Incorrectas”

En su momento Moria manifestó: "Qué bueno enterarse por los medios de la elección para venir a @IncorrectasOk. ¿Ni una mínima consulta a la conductora? Son rumores. Cualquiera”.

Noticias Relacionadas Jorque Rial le envió un mensaje a su mujer celosa por una panelista

Ahora que ya todo está más tranquilo, La One dio la bienvenida a la nueva panelista y escribió en la red del pajarito: "Bienvenida @angiebalbiani. Nunca fuiste resistida porque se olvidaron de avisarme de tu salida de Intrusos y que podrías ser una ‘vayaina’. Te sobran condiciones para ser Incorrecta. Comenzaste conmigo en Intrusos, así que creo sos muy buena en lo tuyo. Ahora sos una 'Incorrecta', ni una ex de Intrusos, ni la amiga de Pampa. Stop con los rótulos".

Al ver los tweets de la conductora, Balbiani le contestó: "Gracias Mo, siempre tan generosa conmigo. Nos vemos el lunes con el vértigo y la adrenalina del primer día".