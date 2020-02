Yanina Latorre desconfía de la operación de Andrea del Boca

Hace un par de días, todos nos sorprendimos por una intervención quirúrgica de urgencia a la actriz Andrea del Boca. Su abogado y amigo Juan Pablo Fioribello salió a decir que se trataba de una diástasis de rectos.

Días antes Mariana Brey había comentado que ella tuvo ese problema al dar a luz a su segundo hijo: "Es algo que tiene que ver con los rectos, la parte interna del abdomen. Es bastante habitual en las mujeres después de que dan a luz. Lo digo desde mi conocimiento porque fui mamá, y las mujeres de más de 35 años, o con embarazos múltiples, les pasa que se les abre el abdomen, en general por el exceso de peso o por cómo se les puede estirar la panza", dijo la panelista.

Noticias Relacionadas Marian Farjat llamó al 911 y se hizo pasar por una china con coronavirus

Pero ahora, el periodista Ángel De Brito comentó que la actriz fue intervenida por cuestiones estéticas y no de salud como se había informado: "Andrea del Boca nos mintió. No tenía una hernia”, dijo el conductor de “LAM” (El Trece).

Noticias Relacionadas Jorge Rial aconsejó a Cinthia Fernández

Yanina Latorre, sin pelos en la lengua opinó: "Me llamaron dos médicos para decirme que tu explicación fue perfecta (a Brey), pero que eso ocurría en chicas flacas, con buen lomo como vos. No sería el caso de la chica esta", comenzó diciendo, sin nombrar directamente a Andrea.

Luego, agregó: "Lo que le pasó a ella es cuando volvés a engordar, después de haberte hecho una lipo. El rebote es lo peor. Es como que se te abre todo. Ella se hizo nueva".

Enojada por lo que dijo Fioribello sobre la salud de la actriz, Latorre agregó: “Él dijo que era una operación de urgencia y no era una urgencia. Está perfecto que te hagas nueva, que te saques todo, pero no nos vendan gato por liebre y no nos digan que está grave…No me parece mal que Andreita se haga chapa y pintura. Yo también me lo haría, pero no entiendo por qué mienten".