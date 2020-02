Claudia Villafañe: “Yo pago los alimentos a dos chicos que son hijos de Diego Maradona”

Los escándalos de la familia Maradona siempre están a la orden del día y no dejan de sorprender. La noche del domingo, en los especiales del programa “¿Quién quiere ser millonario? Edición Famosos” (Telefé), estuvo invitada Claudia Villafañe quien mantiene una amistad con Santiago del Moro.

Entre preguntas y respuestas, Villafañe habló de Verónica Ojeda y dijo: “Ella también pasó por muchas situaciones que por ahí después se arrepintió o no. Por ahí tuvo un hijo y la oportunidad de cambiar de parecer en cosas con las que hizo mucho daño en su momento, por ahí sin darse cuenta…La llamé porque yo había subido un posteo a Instagram. Yo no estaba en el país y no sabía que ella había ido a un programa de televisión, a Intrusos (América), y le hicieron ver como que yo había puesto ese posteo por algo que a ella le había pasado. Y no me había gustado esa situación porque había ido a contar lo de su hijo. Contó algo de Dieguito Fernando y me pareció que le tenía que hacer llegar mi parecer por esa situación”, explicó Villafañe.

“Yo quería sumar, no restar. Aparte siempre me porté de esa manera con Diego Maradona y sus relaciones, porque las hijas van a ser siempre de los dos y todos los hijos de Diego van a ser sus hijos, sea quien sea la mamá. Él es el papá de todos”, señaló la empresaria.

Luego, sorprendió con una fuerte revelación: “Yo les pago los alimentos a dos (personas) que la Justicia dijo que son hijos de Diego. Por ahí hay muchas mamás que están acá o que ven esto… Uno hace lo que cree es que es lo mejor. Y en ese momento creí que me correspondía hacerlo sin pensar en otra cosa. No sé por qué pero me tocaba hacerlo y lo hacía normalmente, como creo que otras mamás también lo hacen y no se sabe”, concluyó la madre de Dalma y Gianinna.