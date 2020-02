Las fotos de Wanda en la cama

Provocadora y extravagante como pocas, Wanda Icardi pasa sus días en Paris acompañando a su marido Mauro Icardi y criando a sus cinco hijos. Pero, obviamente tiene tiempo para ella, sus compras, sus tratamientos de belleza y su tiempo libre.

Hace dos días, la hermana de Zaira Nara, publicó tres fotos sentada a la cama y luciendo un hermoso y ajustadísimo vestido color verde. Las imágenes estaban acompañadas de la frase: “Mi look esta noche”.

Noticias Relacionadas El “totó” perfecto de Wanda Nara

Al parecer, la argentina se estaba preparando para una nueva edición de “Gran Hermano” Italia donde ella trabaja como panelista.

Noticias Relacionadas Wanda Nara mostró su tatuaje íntimo

Los comentarios por las fotos publicadas no tardaron en llegar. Wanda recibió muchos “likes” y frases de admiración, pero también algunos que la criticaban por no trabajar. Ante esto, la rubia dijo: “Hoy trabajo mucho aunque pudiera quedarme en mi zona de confort… trabajo porque siempre trabaje, porque creo que es el mejor ejemplo para mis hijos y me hace sentir orgullosa que mi marido vea mis logros y sepa que estoy junto a él por amor sin condiciones. No existe dignidad más grande que el trabajo, aquello que podes comprar o regalar con tu dinero no tiene nombre… agradezco a Dios tener trabajo y pido trabajo para todos aquellos que no lo tengan”, escribió ofuscada.

Y continuó: “Muchos/as me piden o escriben quiero ser como vos ... Tengo tres trabajos en tres ciudades diferentes Paris/Milán y Roma , mis hijos y dos casas que seguir ... Pero nunca falte a mi trabajo con fiebre y con náuseas trabaje ... También en mis embarazos” (sic).

La esposa de Icardi concluyó frontalmente: “No hay secretos es sacrificio... Nunca espere nada de nadie, el trabajo es independencia y la independencia te da la libertad de hacer de tu vida tu elección no esperes nada de nadie,.. Tu vida es única se LIBRE Feliz 2020 a todossssss”.

¿Quedó claro?