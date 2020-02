Camila Cavallo y su topless para combatir el calor

Mientras su esposo Mariano Martínez trabajaba en las grabaciones de “Separadas” (El Trece) su esposa Camila Cavallo modela para una línea de estética y postea divertidas fotos en su cuenta de Instagram.

“Qué viva el calor!”, comentó Martínez en la última publicación de su mujer y madre de Alma en donde se la ve frente a un espejo y solo con una tanga negra.

Con un cuerpo escultural, la modelo dejó, hace pocos días de darle la teta a su hija y escribió: “Se terminó una de las etapas más hermosas de mi vida. Y me pareció interesante hablar de este tema que tanta controversia genera muchas veces con la lactancia. Se es mejor mamá si das el pecho? Yo pienso que NO, de ninguna manera. Es cierto que se recomienda por una cuestión de salud dar la teta, ya que aporta nutrientes y defensas que las leches de fórmula no logran igualar. Pero nadie nos cuenta que no nacimos sabiendo por naturaleza cómo dar de mamar a nuestros hijos. Hay personas que se les da más fáciles y otras como yo que tuvimos que tener paciencia y aprender”, escribió recapacitando sobre el tema.