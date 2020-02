Edda Bustamante: una bomba en Villa Carlos Paz

La actriz y bailarina Edda Bustamante está presentando, en Villa Carlos Paz, su monólogo “Un Show antidepresivo”. Jugada y frontal como de costumbre reflexiona sobre su vida y cuenta sobre sus proyectos y su querido San Juan.

Con una gira programada para lo que resta de febrero en la provincia de Córdoba, Bustamante habló también de una gran propuesta, con la que comenzará a trabajar en marzo, pero de la que aún no quiere dar demasiados detalles.

Noticias Relacionadas Volvió Lanata: Después de cuatro meses ente hospitales y adelgazar 30 kilos

La actriz, musa de la canción de Attaque 77 “Caminando por el microcentro”, dijo sobre su vida: “Estoy en una etapa de mi vida esplendorosa en mi interior, llena de vida y sin límites externos o sea los que te pone el otro cuando el objetivo es uno . Y por otro lado, me salta el lado oscuro de la luna, aquello de lo q no se habla, aquello que no se cuenta, lo que sabes que no se comparte porque en ese lado oscuro de la luna somos todos islas en un gran océano de silencio”.

Noticias Relacionadas Jimena Barón se ofrece en la vía pública

Sobre su cotidianeidad Bustamente resaltó las pequeñas acciones de cada día transformándolas en únicas: “En mi vida cotidiana soy eso, con el matiz del comer, reír, caminar, escribir, juntarme con amigos, leer, jugar en el celu, acostarme al amanecer viendo pelis y series, ir a mis clases de canto, hablar mucho por teléfono y creérmela que soy cotidiana, común, del barrio y que me miran cuando camino porque en una de esas " Siii sos Edda ! " y yo preguntarme ¿¿QUE HE HECHO PARA MERECER ÉSTO ?? Y sentarme a charlar tomando una birra con desconocidos admiradores, seguidores, porque adoro conocer sus vidas y porqué les gusto”.

Acerca de sus proyectos y metas para este nuevo año la sanjuanina dijo tajante: “No tengo objetivos, no tengo metas, pues soy una mentirosa conmigo misma: me prometo equis cosa y si me salta algo distinto, entonces hago algo distinto. Admiro a la gente con metas, objetivos como si tuvieran al lado un libro de auto ayuda que los contiene y guía…”.

“Yo soy instinto, emoción, impulso y cuando todo sale a mi favor brillo y me aplaudo y me amo mucho y cuando hago agua pienso " Pero que pedazo de tarada soy! " y al toque, si estoy con humor doy vuelta la historia y me regalo algo que me saque una sonrisa, por ejemplo, comprarme algo adorable , hacer salida con algún divertido amigo, o darme unos buenos masaje y después comer sushi con un vinito blanco”.

Pensante y serena, Edda habló de las relaciones y sobre la posibilidad de volverse a enamorar: “Estoy sin pareja pues VÍ MIS ERRORES BÀSICOS y decidí cambiar y el cambiar hacia el encuentro con el otro, me cerró el impulso, casi te diría la magia de lo desconocido y soné! O sea que he decidido volver con mis errores conocidos, dejarlos correr, y divertirme y fluir en el otro y dejarme de tanta intelectualidad y concretar novio”, comenta divertida.

Fanática de volver a su provincia cada tanto para disfrutar del sol y reunirse con amigos y familiares, Edda dijo: “San Juan es a veces un nombre, a veces un sentimiento, a veces dolor, a veces una sonrisa, pero cuando camino por sus calles, siempre me emocionará el sol y el brillo de los árboles y entonces ahí, en ése momento San Juan es SAN JUAN MI CORAZÓN”.

Finalmente dejó una reflexión para pensar y sentenció: “Sácate de la cabeza que el sufrimiento te enseña. El sufrimiento destruye. Lo que te da alas, lo que te proyecta, lo que te da fuerzas para seguir es la risa, la huidiza sobrevalorada felicidad, los momentos donde te aman y amas, y cuando ayudas y te ayudan y compartir siempre. De ahí sale el brillo interior, de ahí tu luz”, concluyó.