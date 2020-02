Los Premios Carlos y su noche de estrellas en Carlos Paz

Las grandes obras presentadas en Villa Carlos Paz, tuvieron su noche de reconocimiento a través de los Premios Carlos. En los jardines del Palacio 16 de Julio los actores desfilaron felices y otros no tanto, por el reconocimiento a su trabajo teatral.

“Rotos de amor”, la comedia dramática protagonizada por Víctor Laplace, Hugo Arana, pepe Soriano y Osvaldo Laport, se llevó el Carlos de Oro, mientras que la obra de Flavio Mendoza “Un Estreno o un Velorio” arrasó con nueve premios.

El listado de ganadores es:

Mejor comedia: Perfectos Desconocidos

Mejor comedia dramática: Rotos de amor

Mejor comedia musical: Un Estreno o un Velorio

Mejor actor: Facundo Arana – En el Aire

Mejor actriz: Romina Gaetani – Perfectos Desconocidos

Mejor humorista: Mudo Esperanza - Humor en Concert

Mejor Show Musical: Vinales, Folklore Argentino

Mejor sonido: Midachi 35 años y Musas, Ahora sí

Mejor libro: En el Aire / Gonzalez Gil, Irigo, Bianchedi

Mejor espectáculo infantil: Beto, el Bombero

Mejor actor de reparto: Nicolás Scarpino – Un Estreno o un Velorio

Mejor actriz de reparto: Flor Torrente – Atrapados en el Museo

Mejor actor infantil: Julián Prietto – Beto el Bombero

Mejor actriz infantil: Belén Carrasco – Mauo, el Musical

Mejor humorístico musical: Midachi, 35 años

Mejor show humorístico: Humor a Primera Risa – Los Modernos

Mejor producción teatral carlospacense: La pensión de Doña Lidia

Mejor cantante femenina en espectáculo: Jessica Benavidez – Somos Bien Argentino

Mejor cantante masculino en espectáculo: Raúl Lavié – La Jaula de las Locas

Mejor labor humorística en espectáculo: Agustín Sousa – La Revista de Cocodrilo

Mejor escenografía: Perfectos Desconocidos

Mejor escenografía virtual: Un Estreno o un Velorio

Mejor conjunto vocal: Il Nuovo Gospel & Covers

Mejor unipersonal: En el Aire

Mejor stand up: Divas

Mejor iluminación: Somos Bien Argentino

Mejor vestuario: Un Estreno o un Velorio

Carlos 2020 “Chango Juárez” al Espectáculo Cordobés: Conversación entre tres - Trío mal de Amores

Mejor dirección de espectáculo: Flavio Mendoza – Un Estreno o un Velorio

Mejor dirección teatral: Franco Battista - Perfectos Desconocidos

Mejor atracción en espectáculo: Mauri Gurini – La Revista de Cocodrilo

Figura destacada en variedades: Alejandro Cabanillas – Los Can Can all inclusive

Mejor cuerpo de baile: La Jaula de Las Locas

Mejor/es músico/s en vivo: Mario Tozzini - Arráncame la vida

Revelación masculina de la temporada: Nando José – La Jaula de las Locas

Revelación femenina de la temporada: Flor Torrente – Atrapados en el Museo

Mejor espectáculo de variedades: Desopilante Cabaret

Mejor bailarín: Leo Luizaga - Un Estreno o un Velorio

Mejor bailarina: Melina Sol Greco – Un Estreno o un Velorio

Carlos 2020 “Ana María Alfaro”: Hugo Arana – Rotos de Amor

Mejor coreografía: Un Estreno o un Velorio