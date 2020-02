Morena Rial le hará juicio a un importante medio de la farándula

“Morena Rial fue a Punta y disparó con todo”, tituló la revista Pronto el 21 de enero cuando adelantó en las redes sociales la tapa de la publicación que saldría a la venta. Si bien la foto de portada fue del cumpleaños de Pampita y su marido -Roberto García Moritán- en un recuadro se ve a la joven paseando en la playa junto a su novio Facundo Ambrosioni.

La pareja eligió como destino Punta del Este, Uruguay, para tomarse unos días de vacaciones junto a su pequeño hijo Francesco Benicio (que en marzo cumple un año). En sus días de descanso, aprovecharon para tomar sol y disfrutar de los días de playa. En una de sus caminatas por la orilla del mar, fueron fotografiados por la revista que publicó las imágenes desatando la bronca de More Rial por haberlo hecho sin su consentimiento.

“Más allá de que las fotos son totalmente robadas, porque ni Morena ni Facundo los autorizaron, fueron sacadas, me parece a mí, para desfavorecerla y atacar a su imagen. Porque ella en sus redes sociales sube fotos muy cuidadas”, aseguró a Teleshow Alejandro Cipolla, el abogado de la hija de Jorge Rial.

Según destacó el letrado, lo que a Morena más le molestó fue la repercusión que generó el posteo que realizó la publicación al promocionar en las redes sociales la revista. “Hubo una catarata de comentarios discriminatorios y ella también recibió mensajes por privado en donde se burlaban de ella ocasionándole un perjuicio grave”, indicó Cipolla.

“Ella no está bien, no le gustó nada lo que le hicieron”, continuó y agregó que la joven se comunicó con personal que trabaja en la revista para que removieran el posteo, pero que se negaron. Es por eso que decidió iniciar acciones legales y el próximo 14 de febrero tienen una audiencia de mediación por daños y perjuicios. “Buscamos un resarcimiento económico por el daño ocasionado. Y si no hay acuerdo conciliatorio, iremos a juicio”, advirtió Cipolla.

“Entiendo que los que trabajan en la revista se pueden amparar en que es libertad de prensa, pero la libertad de prensa tiene que tener un límite, sobre todo cuando genera un daño psicológico a las personas. Buscamos una medida ejemplificadora”, concluyó el abogado de Morena Rial.