Simuló cortarse las venas en el escenario de los premios “Estrella de Mar”

Los Estrella de Mar tuvieron anoche, en Mar del Plata, un momento difícil luego de que se anunciara el ganador de la terna a mejor director de La Feliz por su obra La Mueca.

Marcos Moyano subió al escenario acompañado de sus pequeños hijos, recibió su premio y agradeció al jurado haber reconocido al centro cultural “Séptimo Fuego” y dijo: “Ayer recibimos una llamada anónima que decía que no quería que Viviana Ruiz -otra integrante de Séptimo Fuego- no estuviera en la entrega. Soy el Séptimo Fuego y el hijo de Viviana Ruiz. En mis venas corre la sangre de Viviana Ruiz. Siempre vamos a estar denunciando estas cosas. Por mis venas corre la sangre de Viviana Ruiz”.

En ese preciso momento, el director premiado sacó de un pañuelo un cuchillo, simuló cortarse el brazo y comenzó a salir un líquido rojo. Inmediatamente, Martín Sala que se encontraba a su lado le quitó el cuchillo y lo cubrió con su cuerpo. La Reina Nacional del Mar, que se encontraba cerca se descompensó por lo ocurrido.

Luego de comprobar que se trataba de un arma blanca y sangre de utilería Moyano dijo: “Tenía que ser así porque las palabras en este tipo de eventos se las lleva el viento. Había que hacer algo que llamara la atención para el reclamo. Si hice eso fue porque considero y sé que la imagen vale más que las palabras, el teatro me enseñó eso".

No es la primera vez, que este elenco, utiliza extrañas maneras de reclamar y Moyano recordó: “Ya desplegamos la bandera exigieron la renuncia de Silvana Rojas, anterior secretaria de cultura de la ciudad que vació el sector, el año pasado nos tapamos la boca y subimos amordazados porque no había micrófonos para que los artistas hablaran en el escenario”.

Para finalizar, el polémico director dijo: “funcionarios de la actual gestión pidieron expresamente que El Séptimo Fuego no suba al escenario por temor a estas acciones, no querían quedar expuestos y nos pusieron en una lista negra, que Viviana Ruíz no subiera, ella es la directora artística de la sala y además mi mamá". Pero el conflicto, para ellos, no pasa solo por ella: “No es ella la que hace las denuncias, sino El Séptimo Fuego, y por mis venas corre sangre y si no trabajan para el pueblo, reclamamos".

La manifestación de protesta tuvo muchas críticas por parte de actores y periodistas.