Moria en modo Mirta: le preguntó en pleno programa a Verónica Monti si pensó en ejercer la prostitución

Luego de las repercusiones que generaron las declaraciones de Veronica Monti, la cuestionada última pareja de Sergio Denis que surgió en los medios cuando apareció ante las cámaras desconsolada por el accidente que sufrió el cantante en su show en Tucumán casi un año atrás, la mujer habló del mal momento que está pasando… ¡y Moria Casan la sorprendió con una inesperada pregunta en vivo!

"El año pasado fue muy duro y dificilísimo. Más allá de todo lo que pasó con Sergio, mi vida personal fue caótica y arranqué el 2020 medio torcido. Me tengo que ir de departamento, tengo como fecha tope el 1 de marzo y el tengo otro tema que es que el padre de mis hijos me debe mucha plata porque dejó de pasar la cuota alimentaria y la menor sigue sin estar reconocida. Tengo a Salvador, de 6 y a Franca, de 4", comenzó diciendo la entrevistada en el piso de Incorrectas.

"Ahora voy por el abuelo, que en la anterior mediación no se presentó porque estaba en Europa de viaje y ahora pasamos al embargo y ejecución de bienes. Es como una tomada de pelo que se te rían. A mí me pone muy triste porque son mis hijos. Tanto el padre como la familia los vio todos estos fines de semana, no logran empatizar con los necesidades de los chicos".

Por otro lado, Verónica reveló que en la actualidad no posee un sustento económico fijo: "Yo estoy sin laburo y en el 2019 no hice cosas productivas. Haber estado en la tele y todo esto, me mareé", confesó ante las cámaras.

Tras escucharla, la conductora lanzó una picante pregunta: "¿Pensaste en ejercer la prostitución como salida?", indagó. A lo que Verónica cerró, sincera: "No, pero me lo ofrecen permanentemente. De hecho tengo fotos en las redes donde públicamente me dicen 'te pago tanto por una noche'. Y la verdad que no. Yo tuve la oportunidad de entrevistas a un par de prostitutas y el sufrimiento que lleva adentro es inmenso. Y a mí no me da el alma".