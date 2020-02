Ayelén Paleo pidió disculpas por el escándalo del helicóptero

La voluptuosa Ayelén Paleo salió a pedir disculpas, luego de haber volado en un helicóptero que aterrizó en una zona no autorizada en Villa Carlos Paz.

Visiblemente compungida dijo en “Intrusos” (América): “Pido disculpas yo no hice nada. Solamente di un paseo en helicóptero… Me siento avergonzada por esto. Me tiembla la mano de los nervios, no lo puedo creer. Estoy triste porque nunca imaginé que pudiera armar este escándalo. No quise causar pánico… yo no manejo helicópteros y ni idea de todo eso”, dijo angustiada.

Noticias Relacionadas Valeria Mazza quiere ser jurado en el Bailando 2020

El hecho ocurrió el domingo pasado y causó la molestia de los vecinos de la Villa que realizaron la denuncia y desde la Municipalidad se están ocupando del tema. La vedette reconoció que es ella junto a sus amigos los que aparecen en el video que filmaron los testigos.

Paleo agregó: “No quería darle trascendencia. Pero sí, soy yo y pido disculpas. Fui con unos amigos a volar y suponía que estaba todo bien y que todo estaba en regla. Doy la cara porque no hice nada”, culminó.

Ayelén Paleo se encuentra en Carlos Paz trabajando en la obra teatral “La Revista de Cocodrillo”.