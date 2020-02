¿Nazarena Vélez echó a su hijo Chyno de la casa que ocupa en Mendoza?

Nazarena Vélez se encuentra, hace un tiempo, instalada en San Rafael (Mendoza) con la obra teatral “Él en mi cuerpo” donde comparte escenario con Belén Francese y Santiago Caamaño.

Disfrutando del verano y del paisaje mendocino, la actriz comparte tiempo con sus familiares y amigos.

Hace unos días. Vélez vivió una situación familiar complicada. Su hijo Chyno Agostini llenó las redes sociales con extraños mensajes en los que detallaba que ya no estaba en el sur mendocino junto a su madre.

El hijo de Daniel Agostini no dio detalles sobre el origen de la pelea, pero dejó ver que todo había sucedido con su madre. En una historia de Instagram el joven escribió: “Yo por mi parte venía cubriendo varias, me venía bancando varias. Pero ya que me forren y que no me dejen ir a buscar las cosas a mi casa, no. Es totalmente contradictorio porque me alejé de todo eso para irme del puterío, de lo que no me sirve, pero hay cosas que no me aguanto”, aclaró el joven.

Luego el Chyno aclaró que estaba en Buenos Aires y que sus dichos en las redes, nada tenían que ver con la pareja de su madre Santiago Caamaño, ni con sus hermanos Barbie y Thiago.

Evidentemente la pelea fue entre Nazarena y su hijo y él lo dejo claro: “Mamá también te amo, pero le da por las pelotas tus actitudes. No me banco una más tuya ni de nadie”, dijo. Y agregó: “Soy hijo de nadie, no quiero que me conozcan por eso. Yo soy yo”.

Luego Nazarena Vélez escribió un breve mensaje sobre todo lo ocurrido: “No tengo nada para decir de mi hijo. Gracias a todos por la preocupación”, finalizó.