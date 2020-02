Luciano Castro y sus fotos practicando surf en Mar del Plata

Todos sabemos que Luciano Castro es un apasionado de los deportes acuáticos, especialmente del surf y después de veranear durante 32 años en Mar del Plata, es lo primero que hace cuando llega cada verano.

Según cuentan, apenas llega a la ciudad Castro se mete al mar a surfear y luego se instala en el lugar alquilado para pasar el verano: “Me desespero. Lo hago desde que tengo uso de razón, es algo que no puedo evitar”, reconoció.

Su familia acompaña este fanatismo del actor y lo banca cuando el tema se complica como el año pasado, que terminó con un ojo lastimado y puntos sobre el pómulo derecho.

Por esta razón, con teatro o no, el actor se lo ve siempre en la misma playa practicando su deporte favorito: “Cuando me pongo el traje de surf me siento Patrick Swayze en la película Punto Límite” dijo entre risas. Además, esta pasión la comparte con su hijo mayor que, a veces, lo acompaña como también, en las prácticas de boxeo.

Este año, Luciano Castro pudo combinar trabajo con placer ya que se encuentra protagonizando una de las obras más taquilleras de la costa “Desnudos” junto a su esposa Sabrina Rojas, Brenda Gandini, May Scápola, Gonzalo Castro y Luciano Cáceres.

Con un cuerpo tonificado y escultura, el actor disfruta del mar y comenta: “Lo físico es un envase… tengo fecha de vencimiento. Yo no me creo esto. Cuido mi cuerpo porque me gusta, pero no porque pienso lucrar con esto hasta que tenga sesenta. ¡A los 50 pienso no laburar más! Viviré con menos pretensiones, menos ambiciones y más tranquilo. Eso sí, instalado en Mardel con Sabrina y la familia”, concluyó.