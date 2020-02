Mica Viciconte desmintió una crisis con Fabián Cubero

La vida de Fabián Cubero y Mica Viciconte no deja de ser noticia. Más allá de las peleas y denuncias por parte de la ex del futbolista Nicole Neumann, ahora son otros los conflictos los que ponen a la actriz de “Atrapados en el Museo” en el centro de la escena mediática.

Hace unos días, la pareja fue invitada a una fiesta de la revista Gente en Villa Carlos Paz y, frente a todos Cubero y Viciconte, protagonizaron una acalorada discusión que provocó que abandonaran el evento.

Según comentaron los testigos la pelea comenzó cuando Cubero no habría querido sostenerle la cartera mientras ella hacía unas fotos, y que se retiraron temprano del lugar, versión que luego negaron los protagonistas.

Consultada luego por la situación, Mica Viciconte dijo: "Me separé", pero la idea de la rubia era ponerle un poco de humor a la situación. Luego agregó: "No, no me separé. Lo que no entiendo es por qué dijeron eso. Hoy estaba almorzando en mi casa, con mi familia, con Fabián, y nos quedamos los dos como diciendo '¿me estás jodiendo?'. En ningún momento discutimos", aclaró, luego.

Y detalló: "Es verdad que él había llegado de viaje ese mismo día a la noche, yo salía de trabajar y le dije 'necesito que me acompañes a este evento'. Él estaba vestido así nomás y obviamente no quería hacer las fotos ni nada porque el evento era para los artistas de las obras. Me dijo ‘hacé las fotos vos’ y pasó por un costado y no hubo más nada".

"Incluso le di un beso, cosa que no hago nunca. Pero ayer como estaba cansada, estaba medio mimosa, le di un beso. Todo al revés. Está romántico, no aguantó y me vino a ver. Él es un divino, ahora está tomando un licuado adentro como un nene", cerró, despejando cualquier duda sobre la actual relación de la pareja.