El descargo de Nazarena Vélez luego de ser acusada de burlarse de Federico Bal

Hace unas horas y luego de la confirmación de Federico Bal de que padece cáncer de intestino, muchos señalaron a Nazarena Vélez por un posteo que compartió la actriz junto a su hijo Thiago tomándolo como una burla a la situación que atraviesa el hijo de Carmen Barbieri y hablando de vivir plenamente.

Enfurecida, Vélez publicó varias stories de Instagram con un fuerte descargo. “Les juro que no puedo creer la locura humana. Estoy entre angustiada, dolida, asombrada. Subí consejitos sobre la incontinencia urinaria y subí un posteo recomendando un centro de atención. Y mucha gente me puso 'no te podés burlar de la enfermedad de Federico Bal'. Es de no creer", comenzó.

"Yo no sé si son ellos unos hijos de put... enfermos, porque para el que piense una cosa así, que ve una foto mía con mi hijito en brazos, diciendo, disfrutá de tu plenitud y piense '¡Ay! se está burlando de un cáncer'. Tenés que ser un hijo de re mil put... enfermo", continuó la actriz. "Hacete cargo de tu oscuridad", concluyó, enojada.

Sin embargo, en medio de la aclaración y repercusión de la noticia, Nazarena también le dio un “like” a un GIF de la palabra KARMA en Twitter publicada por otra usuaria. Luego de unos minutos la actriz eliminó la marca pero ya era tarde porque muchos habían hecho captura.